Деменко: «Педро — хорошее приобретение, для «Зенита» в нем видны лидерские качества»
Бывший футболист сборной России Максим Деменко оценил игру новичка «Зенита» Педро.
«На меня впечатление Педро произвел по играм на Кубке равноправия. И на поле хорош, и лидерские качества видны. Хотя молодой совсем. Педро — хорошее приобретение. На других еще посмотрим», — цитирует Деменко «РБ Спорт».
В 2 матчах на Кубке равноправия Педро забил 2 мяча.
18-летний бразилец перешел в «Зенит» 5 февраля из «Коринтиаса» за 9 миллионов евро. Соглашение вингера с сине-бело-голубыми рассчитано до конца декабря 2028 года.
Источник: РБ Спорт
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|1.03
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|- : -
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|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
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|2.03
|19:00
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|2.03
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Зенит
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|П
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Квинси Промес
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|6
|
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|Ж
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|1
|3
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