Деменко: «Педро — хорошее приобретение, для «Зенита» в нем видны лидерские качества»

Бывший футболист сборной России Максим Деменко оценил игру новичка «Зенита» Педро.

«На меня впечатление Педро произвел по играм на Кубке равноправия. И на поле хорош, и лидерские качества видны. Хотя молодой совсем. Педро — хорошее приобретение. На других еще посмотрим», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В 2 матчах на Кубке равноправия Педро забил 2 мяча.

18-летний бразилец перешел в «Зенит» 5 февраля из «Коринтиаса» за 9 миллионов евро. Соглашение вингера с сине-бело-голубыми рассчитано до конца декабря 2028 года.