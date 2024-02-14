«Краснодар» проиграл «Астане» в товарищеском матче
«Краснодар» проиграл «Астане» в товарищеской встрече со счетом 2:4. Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ).
У «быков» голы забивали Кади и Джон Кордоба. У астанинцев отметились Марин Томасов, Усман Камара, Макс Эбонг и Рамазан Каримов.
18 февраля «Краснодар» проведет товарищеский матч с «Уралом», а 22-го числа — с «Торпедо».
«Астана» 17 февраля сыграет с «Ростовом», а 21-го числа — со «Спартаком».
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Астана» — 2:4 (1:3)
Голы: Томасов, 7 (0:1). Камара, 23 (0:2). Эбонг, 35 (0:3). Боржес, 38 (1:3). Кордоба, 47 (2:3). Каримов, 66 (2:4).
«Краснодар»: Сафонов, Оласа (Арутюнян, 75), Алонсо (Эктов, 75), Волков (Петров, 46), Черников (Ленини, 62), Сперцян (Тормена, 46), Кайо (Мозес Кобнан, 46), Баньяц (Кастаньо, 62), Жоау Батчи (Олусегун, 62), Кордоба (Кокшаров, 75), Боржес (Кучугура, 86).
14 февраля. Абу-Даби. Стадион «Abu Dhabi Cricket and Sports Hub».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5