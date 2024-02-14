«Краснодар» проиграл «Астане» в товарищеском матче

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«Краснодар» проиграл «Астане» в товарищеской встрече со счетом 2:4. Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ).

У «быков» голы забивали Кади и Джон Кордоба. У астанинцев отметились Марин Томасов, Усман Камара, Макс Эбонг и Рамазан Каримов.

18 февраля «Краснодар» проведет товарищеский матч с «Уралом», а 22-го числа — с «Торпедо».

«Астана» 17 февраля сыграет с «Ростовом», а 21-го числа — со «Спартаком».

Товарищеский матч

«Краснодар» — «Астана» — 2:4 (1:3)

Голы: Томасов, 7 (0:1). Камара, 23 (0:2). Эбонг, 35 (0:3). Боржес, 38 (1:3). Кордоба, 47 (2:3). Каримов, 66 (2:4).

«Краснодар»: Сафонов, Оласа (Арутюнян, 75), Алонсо (Эктов, 75), Волков (Петров, 46), Черников (Ленини, 62), Сперцян (Тормена, 46), Кайо (Мозес Кобнан, 46), Баньяц (Кастаньо, 62), Жоау Батчи (Олусегун, 62), Кордоба (Кокшаров, 75), Боржес (Кучугура, 86).

14 февраля. Абу-Даби. Стадион «Abu Dhabi Cricket and Sports Hub».