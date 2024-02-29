Адвокат Бушманов — о ситуации с Промесом: «Надеюсь, вылет не будет ограничен без законных оснований»

Адвокат Игорь Бушманов в комментарии для «СЭ» рассказал, с чем может быть связана задержка вылета форварда «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что футболиста задержали в аэропорту, он находится в отделении полиции.

«Предположить можно все, что угодно. Нужно дождаться пояснений представителей аэропорта о причинах недопуска на борт. Надеюсь, что вылет Квинси с территории Дубая не будет ограничен произвольно, без законных на то оснований», — сказал Бушманов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

19 июня 2023 года футболист также был приговорен к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

В текущем сезоне в активе Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.