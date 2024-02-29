Ахметов — о конкуренции в «Зените»: «Это то, что делает каждого футболиста лучше»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал конкуренцию на его позиции в петербургском клубе.

«Конкуренция — это то, что каждого футболиста делает лучше. Тем более когда ты конкурируешь с игроками топ-уровня и тебе нужно стремиться выжимать максимум из себя. Благодаря этому и происходит развитие», — приводит слова Ахметова пресс-служба «Зенита».

Ахметов перешел в «Зенит» 9 января из «Краснодара» за 850 тысяч евро. В текущем сезоне хавбек сыграл 21 матч, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 3 миллиона евро. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2026 года.

В 19-м туре РПЛ петербуржцы сыграют со «Спартаком» на «Газпром Арене». Матч пройдет 2 марта. Начало — в 19.30 (мск).