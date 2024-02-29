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29 февраля, 19:17

Ахметов — о конкуренции в «Зените»: «Это то, что делает каждого футболиста лучше»

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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов прокомментировал конкуренцию на его позиции в петербургском клубе.

«Конкуренция — это то, что каждого футболиста делает лучше. Тем более когда ты конкурируешь с игроками топ-уровня и тебе нужно стремиться выжимать максимум из себя. Благодаря этому и происходит развитие», — приводит слова Ахметова пресс-служба «Зенита».

Ахметов перешел в «Зенит» 9 января из «Краснодара» за 850 тысяч евро. В текущем сезоне хавбек сыграл 21 матч, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 3 миллиона евро. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2026 года.

В 19-м туре РПЛ петербуржцы сыграют со «Спартаком» на «Газпром Арене». Матч пройдет 2 марта. Начало — в 19.30 (мск).

Источник: пресс-служба «Зенита»
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

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Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

 16 1 5
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