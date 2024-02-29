«Ростов» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 19-го тура РПЛ в пятницу, 1 марта.

Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, Россия. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч Премьер». Начало прямого эфира — в 18.55 (мск).

«Ростов» после 18 туров набрал 21 очко и идет на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе «Крыльев Советов» 29 баллов, команде идет на 6-м месте чемпионата России.

Последняя очная встреча соперников прошла в августе 2023 года завершилась крупной победой самарского клуба — 5:1.

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