Адвокат Александра Кокорина: "Хотим, чтобы Европейский суд по правам человека рассмотрел дело в приоритетном порядке"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, объяснил "СЭ", какие обстоятельства заставляют защиту обратиться в Европейский суд по правам человека.
Кокорин содержится в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. В среду суд продлил арест до 8 апреля.
– Только сторона Кокорина намерена обратиться в ЕСПЧ?
– За других адвокатов говорить не буду. Это собираемся сделать только я и Стукалова (второй адвокат Александра Кокорина – Прим. "СЭ").
– На что именно будете жаловаться?
– На незаконное содержание под стражей, избрание именно этой меры пресечения и то, что арест достиг уже шести месяцев. Также на нарушение прав человека, гарантированные и Конституцией РФ и Европейской конвенцией по защите прав и основных свобод.
– Обычно Европейский суд долго рассматривает обращения.
– В приоритетном порядке – за год. Он в нашем случае возникает из-за того, что Александра Кокорина умышленно, как мне представляется, хотят сделать инвалидом. Мы про это подробно на судебном заседании говорили.
– Будете подавать апелляцию на решение Тверского районного суда о продлении ареста в российский суд высшей инстанции?
– Обязательно. Этого требует регламент ЕСПЧ. Последний срок подачи – понедельник.
– Рассмотрение может быть назначено на тот же день?
– Нет. Только когда суд решит. Думаю, тянуть не будут.
– Как можно остановить практику по продлеванию сроков ареста?
– Никак. Нас через неделю ограничат во времени ознакомления с материалами дела, в отличие от потерпевших и направят дело в суд по существу.
– Вчера было сообщение, что судья во время заседания играла в телефон. Вы это заметили?
– Это все заметили, просто не стали делать замечание. Было заметно и в отражении на экране мониторов. Все надеялись на то, что она будет слушать ход заседания. Считаю правильным, что адвокат (Татьяна Прилипко, защитница Протасовицкого – Прим. "СЭ") обратила на это внимание.
– Уже полностью ознакомились с материалами дела?
– Еще нет. Мы вынуждены изучать их очень тщательно, потому что в нем полно нарушениями норм уголовно-процессуального права. (Арман Мкртчян)
Адвокаты Александра Кокорина обратятся в Европейский суд по правам человека