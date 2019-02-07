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Адвокат Александра Кокорина: "Хотим, чтобы Европейский суд по правам человека рассмотрел дело в приоритетном порядке"

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Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, объяснил "СЭ", какие обстоятельства заставляют защиту обратиться в Европейский суд по правам человека.

Кокорин содержится в столичном СИЗО-2 "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы. В среду суд продлил арест до 8 апреля.

– Только сторона Кокорина намерена обратиться в ЕСПЧ?

– За других адвокатов говорить не буду. Это собираемся сделать только я и Стукалова (второй адвокат Александра Кокорина – Прим. "СЭ").

– На что именно будете жаловаться?

– На незаконное содержание под стражей, избрание именно этой меры пресечения и то, что арест достиг уже шести месяцев. Также на нарушение прав человека, гарантированные и Конституцией РФ и Европейской конвенцией по защите прав и основных свобод.

– Обычно Европейский суд долго рассматривает обращения.

– В приоритетном порядке – за год. Он в нашем случае возникает из-за того, что Александра Кокорина умышленно, как мне представляется, хотят сделать инвалидом. Мы про это подробно на судебном заседании говорили.

– Будете подавать апелляцию на решение Тверского районного суда о продлении ареста в российский суд высшей инстанции?

– Обязательно. Этого требует регламент ЕСПЧ. Последний срок подачи – понедельник.

– Рассмотрение может быть назначено на тот же день?

– Нет. Только когда суд решит. Думаю, тянуть не будут.

– Как можно остановить практику по продлеванию сроков ареста?

– Никак. Нас через неделю ограничат во времени ознакомления с материалами дела, в отличие от потерпевших и направят дело в суд по существу.

– Вчера было сообщение, что судья во время заседания играла в телефон. Вы это заметили?

– Это все заметили, просто не стали делать замечание. Было заметно и в отражении на экране мониторов. Все надеялись на то, что она будет слушать ход заседания. Считаю правильным, что адвокат (Татьяна Прилипко, защитница Протасовицкого – Прим. "СЭ") обратила на это внимание.

– Уже полностью ознакомились с материалами дела?

– Еще нет. Мы вынуждены изучать их очень тщательно, потому что в нем полно нарушениями норм уголовно-процессуального права. (Арман Мкртчян)

Адвокаты Александра Кокорина обратятся в Европейский суд по правам человека

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