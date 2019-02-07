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Адвокаты Александра Кокорина обратятся в Европейский суд по правам человека

Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил "СЭ", что собирается обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как вчера суд одобрил ходатайство следствия о продлении содержания под стражей до 8 апреля самого подзащитного, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого.

 
6 февраля. Москва. Павел Мамаев в зале суда.Дело Кокорина и Мамаева. Одиночество – сука

Все фигуранты дела содержатся в СИЗО "Бутырка" с начала октября 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

– Говорил, что так и будет. Кого это может удивить? Для нас вчера на судебном заседании не произошло ничего неожиданного, – сказал Ромашов. – Весь процесс закрепился незаконностью действий. Говорил журналистам, что суд явно принял сторону прокурора и следователя, которые не смогли аргументировать свое ходатайство.

Через две недели, когда соберем документы, будет подана жалоба в ЕСПЧ на это безобразие. Вы понимаете, нас просто вынуждают обращаться в международные суды, которые завалены жалобами. В ЕСПЧ объем жалоб из России превышает все, что поступает из остальных стран. Мы вынуждены обращаться туда. Что еще делать? Приходится искать правосудие не в РФ, а в Европе. (Арман Мкртчян)

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