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Сегодня, 00:25

Источник: Адиев будет совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана

Алина Савинова
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Магомед Адиев продолжит работать на посту главного тренера сборной Казахстана после назначения в «Ахмат», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 46-летний специалист будет совмещать две должности как минимум до конца текущего сезона в чемпионате России.

Ранее «Ахмат» объявил об уходе Мирослава Ромащенко с поста главного тренера команды, который возглавлял грозненцев с прошлого года. 2 апреля «СЭ» сообщал, что его место в грозненском клубе может занять Адиев.

Адиев является главным тренером сборной Казахстана с 2022 года. Вместе с командой он вышел в стыковые отборочные матчи Евро-2024, где потерпел разгромное поражение (0:5) от Греции в полуфинале Пути С.

Источник: https://t.me/karpinside/30951
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Спартак

 6
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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 20 1 2
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Даниил Хлусевич

Спартак

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