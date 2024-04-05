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Сегодня, 09:53

Малышев — об Абаскале: «Он делает все возможное, чтобы улучшить игру «Спартака»

Виктория Кравченко
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Гендиректор «Спартака» Олег Малышев поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Не раз в медиа обсуждалась тема о том, дескать, Абаскаль сам делает все, чтобы его уволили. Вы согласны с такой трактовкой?

— Не верю в это. Вижу работу тренерского штаба, вижу работу на тренировках. Вижу, с какой сумасшедшей самоотдачей он работает — без выходных, без отдыха. Он делает все возможное, чтобы улучшить игру команды и зарядить игроков на победы.

— В «Спартаке» поменялся руководитель службы безопасности. Связано ли это с происшествием с Квинси, или смена случилась до того, как футболист остался в Эмиратах?

— Без комментариев. Служба безопасности у нас от акционера, и мы с ней сотрудничаем по всем вопросам, — цитирует Малышева «РБ Спорт».

3 апреля «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-maly-shev-ne-veryu-v-to-chto-abaskal-delaet-vse-chtoby-ego-uvolili/
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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