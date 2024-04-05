Булыкин: «Локомотиву» будет тяжело играть с «Ахматом»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом».

«В Грозном «Локомотиву» будет тяжело, но нужны очки, нужно побеждать. «Ахмат» —неуступчивая команда, особенно дома. Не думаю, что у «Локомотива» будет много моментов, но их нужно еще реализовать», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Встреча состоится 7 апреля в Грозном. Начало — 16.30 мск.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 21 матче. «Ахмат» идет 12-м с 20 очками.