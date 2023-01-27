Абаскаль заявил, что слухи в СМИ не влияют на работу Кейта Бальде

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» рассказал о состоянии нападающего красно-белых Кейта Бальде.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «ПСЖ», подозревает, что его жена Ванда Нара могла встречаться с футболистом «Спартака» в Дубае после ссоры пары.

«Мы одна большая семья. В команде мы поддерживаем друг друга. На тренировочный процесс ничего не влияет. А слухи — это только слухи. Никаких фактов нет. Поэтому не обращаем на это внимания», — сказал Абаскаль «СЭ».

Бальде и Икарди выступали вместе за «Интер» в сезоне-2018/19.