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Сегодня, 18:31

Рассказов: «Играя за «Спартак» знал, что «Крылья Советов» — амбициозная команда, которая играет в яркий футбол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Новичок «Крыльев Советов» Николай Рассказов прокомментировал свой переход в самарскую команду из «Спартака».

«Я очень рад оказаться в команде из Самары, благодарен руководителям, тренерскому штабу за доверие ко мне. Было непросто подписание. Я на сборах достаточно давно, очень рад и надеюсь, что не подведу.

Каких-то ребят я уже знал до этого. В целом коллектив здесь замечательный. Об этом рассказывали ребята, которые уже перешли в «Крылья Советов». Проблем никаких не было. Поговорил с тренером, потихоньку приобщаюсь к командным тренировкам, поэтому очень рад. Все отлично и комфортно.

Играя за «Спартак» знал, что «Крылья Советов» — молодая, амбициозная команда, которая играет в яркий футбол. Необычный для российского чемпионата. Мало команд играют в открытый, комбинационный футбол, основанный на атакующих действиях. Все знают «Крылья Советов». Классная, интересная команда, очень рад переходу. Только положительные эмоции вызывает игра и то, куда двигается команда", — сказал Рассказов в интервью YouTube-каналу команды.

Рассказов свою карьеру начинал в академии «Спартака». За красно-белых всего он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе команды Рассказов стал обладателем Кубка России.

25-летний футболист подписал контракт с командой на 3,5 года.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hdmVoHh2Lls

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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