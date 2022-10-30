Абаскаль считает, что Зорину нужно набираться опыта постепенно

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил готовность полузащитника команды Даниила Зорина больше проводить времени на поле.

— Когда дебютировал Павел Мелешин, вы говорили, что молодых нужно подводить постепенно. Готов ли его ровесник Даниил Зорин больше играть на этом уровне?

— Позиция Зорина — особенная, на ней необходим опыт. Получать его можно только в играх. Невозможно научиться этому, работая только на тренировках. Сейчас я могу сказать, что он хорошо чувствует пространство, использует зоны и не боится брать инициативу на себя. Но набираться опыта нужно постепенно.

18-летний Зорин дебютировал за красно белых в кубковом матче против «Факела» (2:1). Всего он провел две игры в составе «Спартака» и успел отличиться результативной передачей.