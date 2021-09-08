Агент Деспотовича рассказал о состоянии игрока после травмы
16:20
Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал «СЭ», что футболист восстановился после полученной травмы.
«Джордже настоящий профессионал, он всегда готов отдаваться полностью на благо «Рубина». Он восстановился после травмы и тренируется с командой. Настраивается на «Урал». Теперь все зависит уже от тренера», — сказал Горбенко «СЭ»
Напомним, Деспотович получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). На 14-й минуте Деспотович лег на поле и не смог продолжить игру, его заменил Иван Игнатьев.
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