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Агент Деспотовича рассказал о состоянии игрока после травмы

16:20
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Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал «СЭ», что футболист восстановился после полученной травмы.

«Джордже настоящий профессионал, он всегда готов отдаваться полностью на благо «Рубина». Он восстановился после травмы и тренируется с командой. Настраивается на «Урал». Теперь все зависит уже от тренера», — сказал Горбенко «СЭ»

Напомним, Деспотович получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). На 14-й минуте Деспотович лег на поле и не смог продолжить игру, его заменил Иван Игнатьев.

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Данил Алешин все материалы автора

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