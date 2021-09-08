Агент Деспотовича рассказал о состоянии игрока после травмы

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал «СЭ», что футболист восстановился после полученной травмы.

«Джордже настоящий профессионал, он всегда готов отдаваться полностью на благо «Рубина». Он восстановился после травмы и тренируется с командой. Настраивается на «Урал». Теперь все зависит уже от тренера», — сказал Горбенко «СЭ»

Напомним, Деспотович получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1). На 14-й минуте Деспотович лег на поле и не смог продолжить игру, его заменил Иван Игнатьев.