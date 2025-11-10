16-й тур РПЛ: даты и расписание матчей чемпионата после паузы в ноябре

16-й тур чемпионата России-2025/26 пройдет после паузы на матчи сборных с пятницы по воскресенье, с 21 по 23 ноября. Тур откроет игра «Акрон» — «Сочи», в субботу состоится дерби «Спартака» и ЦСКА, а завершит уик-энд еще одно противостояние лидеров — «Локомотива» и «Краснодара».

Расписание матчей 16-го тура РПЛ в сезоне-2025/2026

21 ноября, пятница

18.30. «Акрон» — «Сочи»

22 ноября, суббота

14.00. «Оренбург» — «Балтика»

16.45. «Спартак» — ЦСКА

19.30. «Рубин» — «Ахмат»

23 ноября, воскресенье

13.00. «Крылья Советов» — «Ростов»

15.15. «Пари НН» — «Зенит»

17.30. «Динамо» — «Динамо» Мх

19.45. «Локомотив» — «Краснодар»

Начало матчей — по московскому времени.

Трансляции игр РПЛ организуют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Смотреть чемпионат можно также на сайте matchtv.ru, а прямой эфир федерального телеканала — также на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Отслеживать ключевые события и результаты игр можно в нашем матч-центре.