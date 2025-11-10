Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 ноября, 12:00

16-й тур РПЛ: даты и расписание матчей чемпионата после паузы в ноябре

Опубликовано расписание 16-го тура чемпионата России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

16-й тур чемпионата России-2025/26 пройдет после паузы на матчи сборных с пятницы по воскресенье, с 21 по 23 ноября. Тур откроет игра «Акрон» — «Сочи», в субботу состоится дерби «Спартака» и ЦСКА, а завершит уик-энд еще одно противостояние лидеров — «Локомотива» и «Краснодара».

Расписание матчей 16-го тура РПЛ в сезоне-2025/2026

21 ноября, пятница

  • 18.30. «Акрон» — «Сочи»

22 ноября, суббота

  • 14.00. «Оренбург» — «Балтика»
  • 16.45. «Спартак» — ЦСКА
  • 19.30. «Рубин» — «Ахмат»

23 ноября, воскресенье

  • 13.00. «Крылья Советов» — «Ростов»
  • 15.15. «Пари НН» — «Зенит»
  • 17.30. «Динамо» — «Динамо» Мх
  • 19.45. «Локомотив» — «Краснодар»

Начало матчей — по московскому времени.

Трансляции игр РПЛ организуют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Смотреть чемпионат можно также на сайте matchtv.ru, а прямой эфир федерального телеканала — также на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции матчей РПЛ. Отслеживать ключевые события и результаты игр можно в нашем матч-центре.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
Читайте также
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Источник: экс-тренер «Аталанты» Юрич может возглавить «Спартак»
Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hovawart645

    Без Бары будет очень хреново со стаей буйволов. Он мог их осадить. Батраков, Руденко, Пруцев - не тот формат, затопчут их эти тафгаи-регбисты. Цезарь и Жора - вот на кого вся надежда.

    10.11.2025

    • Агент Нгамале — о ситуации с игроком: «Прослеживается попытка навредить Муми. Считаю, девушка нарушила несколько законов»

    Титов не считает дисквалификацию Солари большой потерей для «Спартака» перед дерби с ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости