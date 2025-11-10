Агент Нгамале — о ситуации с игроком: «Прослеживается попытка навредить Муми. Считаю, девушка нарушила несколько законов»

Агент полузащитника «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен в разговоре с «СЭ» заявил, что игроку бело-голубых пытаются навредить, распространяя сплетни вокруг него.

«Как и в случае с любой частной историей, ставшей достоянием общественности, я понимаю, почему люди так заинтересованы в этом, но это чистые сплетни. Здесь явно прослеживается попытка навредить Муми. И все, кто читает эту историю, должны рассматривать её с этой точки зрения: обиженная сторона в отношениях, которая, как оказалось, очень активна в социальных сетях, решила обнародовать частные проблемы в отношениях со своей искаженной односторонней точки зрения. Я считаю, что она также нарушила несколько законов», — сказал Горен «СЭ».

Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.