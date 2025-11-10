Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 ноября, 11:55

Агент Нгамале — о ситуации с игроком: «Прослеживается попытка навредить Муми. Считаю, девушка нарушила несколько законов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент полузащитника «Динамо» Муми Нгамале Боаз Горен в разговоре с «СЭ» заявил, что игроку бело-голубых пытаются навредить, распространяя сплетни вокруг него.

«Как и в случае с любой частной историей, ставшей достоянием общественности, я понимаю, почему люди так заинтересованы в этом, но это чистые сплетни. Здесь явно прослеживается попытка навредить Муми. И все, кто читает эту историю, должны рассматривать её с этой точки зрения: обиженная сторона в отношениях, которая, как оказалось, очень активна в социальных сетях, решила обнародовать частные проблемы в отношениях со своей искаженной односторонней точки зрения. Я считаю, что она также нарушила несколько законов», — сказал Горен «СЭ».

Ранее бывшая девушка Нгамале Ника, более известная как блогер NIKKI SEEY, сообщила, что ночью 9 ноября футболист был пойман на измене в одном из ночных клубов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Что для конкретной семейной пары хорошо, а что плохо, решают только они вдвоём, бывают и в браке свободные отношения, но это скорее исключение из правил. А по устоявшимся традициям в людском сообществе, изменой всегда считалось, и до сих пор считается, измена мужу или жене. Сожители - не муж и жена. Если нет этого понимания, о чём говорить вообще?

    12.11.2025

  • anze-kopitar

    Девушка когда встречается с парнем, может спать с другими, это не измена, понятно))) А когда парень на такой женится, тогда уже считается изменой и это плохо)

    12.11.2025

  • hant64

    Тебе сколько лет, вьюноша? Подрастёшь, тогда, может быть, сможешь узнать, что считается изменой, а что - нет.

    12.11.2025

  • anze-kopitar

    То есть когда девушка встречается с парнем, живут вместе, она может спать с кем хочет, ведь он не муж, а значит не измена? Интересное мнение)))

    12.11.2025

  • spartsmen

    всем ваще по хер. я даже и не слышал ничего, пока сэкас не заставил меня прочитать об этом. тьфу на них.

    10.11.2025

  • Petr Bitkin

    Так вот отчего они так плохо играют :) ... по "ночникам" шатаются. А трэнир?... или как в пословице: "Игуменья - за чарку, сёстры - за ковши"?.. И это всё - ваш коммерческий футбол-какашка. Грустно, мальчики :(

    10.11.2025

  • mackevich-petr@tut.by

    А КАК ЕЩЕ С ЭТОЙ ШЛЮХОЙ ТО ПОСТУПАТЬ, ... ТИПА ОНА ЕЩЕ ДУМАЛА ЧЕГО ДЕЛАТЬ... ПИПЕЦ, ОДНИ ШАОАВВЫ ОСТАЛИСЬ

    10.11.2025

  • Dron56

    Начались провакации , сплетни и травля игрока. Точка.

    10.11.2025

  • Келофин

    Классика нашего времени : "Исповедь эскортницы, или Как меня обманул шоколадный заяц"

    10.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    А он белый и пушисты?

    10.11.2025

  • Diman_madridista

    Что-то есть подозрения что эта "обиженная сторона... очень активная в соцсетях" изменяет ему не реже в точно таких же клубах :slight_smile:

    10.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Жёлтая пресса в действии..

    10.11.2025

  • hant64

    Какая может быть измена женщине, не являющейся мужику женой? То, что мужик спит с нею чаще, чем с другими, не даёт ей права трактовать его походы на сторону как измена. Дура.

    10.11.2025

    • Джурасович заявил о готовности отправиться в кругосветное путешествие вместе с Дзюбой и Конюховым

    16-й тур РПЛ: даты и расписание матчей чемпионата после паузы в ноябре
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости