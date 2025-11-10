Футбол
10 ноября, 12:21

Титов не считает дисквалификацию Солари большой потерей для «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов прокомментировал дисквалификацию полузащитника красно-белых Пабло Солари перед матчем против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

24-летний аргентинец пропустит игру из-за перебора желтых карточек. 9 ноября дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре.

— С одной стороны, учитывая, как сейчас играет Солари — набрал форму, отдает, забивает, конечно, это потеря. С другой — в сегодняшнем «Спартаке» есть только три-четыре футболиста, о которых можно сказать, что это потеря.

Если выпадает Барко, Маркиньос, Ливай или Умяров, это потеря действительно. Я не могу сказать, что в сегодняшней ситуации Солари — это потеря, — цитирует Титова Metaratings.

«Спартак» на своем поле сыграет с ЦСКА 22 ноября.

Источник: Metaratings
  • Кариока_двойка.

    Значит Умяров с Гарсией это потеря, а единственный кто забивает, это ерунда. Гений бля. Сидеть тебе Егор вместе с нами перед телеком, а не тренировать.

    10.11.2025

  • hovawart645

    Тогда Борис был не прав, а сейчас Егор!) Главное - имена героев!)))

    10.11.2025

  • Russpiel

    - Так он же Борис? - ... Какая разница?

    10.11.2025

  • TokTram_

    И по итогам 6 будет лучшим. Не ухудшит свою статистику пропуском матча. Улучшит.

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На тот фланг и Ливая можно отрядить, и Бонгонду, и даже Мартинса. Есть кем заменить Пабло. Пусть копит силы к Балтике. Там нужно бегать будет все 90 минут на максималках, судя по тому, как на них Талалаев матом орёт с бровки (даже в трансляции матча слышно было).

    10.11.2025

  • berzulemic

    ну и славно. станкович не на трибуне. куча шансов у коней

    10.11.2025

  • hovawart645

    "Егор, ты не прав!" (с)...)))

    10.11.2025

  • Gordon

    Ну вообще Солари лучший в последних 4-5 матчах.

    10.11.2025

    • 16-й тур РПЛ: даты и расписание матчей чемпионата после паузы в ноябре

    Журналист Ахмадов хотел по-мужски ответить Станковичу
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

