16-летний Пиняев дебютировал в премьер-лиге в составе «Крыльев Советов»
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев вышел на замену во втором тайме матча 2-го тура Тинькофa РПЛ против «Спартака».
Для 16-летнего футболиста это дебют в российской премьер-лиге.
Пиняев подписал контракт с «Крыльями» 23 июля. Срок соглашения с 16-летним россиянином рассчитан на 3 года.
Футболист является воспитанником «Чертаново», также он ездил на стажировку в академию «Манчестер Юнайтед».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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