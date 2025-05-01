Футбол
1 мая, 15:47

Лещенко об уходе Лички из «Динамо»: «Нужна перезагрузка. Ресурсы кончаются»

Артем Бухаев
Корреспондент

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера Марцела Лички из «Динамо».

«Ресурсы кончаются у каждого человека. Нужна была перезагрузка как в телефоне. Обычно тренер работает несколько лет, а потом происходит смена — так во всех командах. Идет поиск новых решений, новых трендов. В театре меняются режиссеры, на сцене актеры, а в футболе — тренеры и игроки. Два года Лички были со знаком плюс, но под конец ожидания не оправдались. Команда работала ярко, но сказались и травмы игроков, и потеря Тюкавина», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками

Марцел Личка
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
