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19 октября 2025, 21:43

РПЛ, результаты 12-го тура: «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом», «Зенит» разгромил «Сочи» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 12-го тура РПЛ.

В субботу, 18 октября «Пари НН» уступил «Акрону» (0:1), «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), ничья «Спартака» и «Ростова» (1:1), «Краснодар» победил «Динамо» Мх (2:0), «Локомотив» разгромил ЦСКА (3:0).

В воскресенье, 19 октября, «Сочи» проиграл «Зениту» (0:3), «Рубин» уступил «Балтике» (0:3), московское «Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» (2:2).

18 октября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября 2025, 13:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:1
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября 2025, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Оренбург
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября 2025, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:1
Ростов
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября 2025, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:2
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября 2025, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
ЦСКА

19 октября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября 2025, 14:30. Фишт (Сочи)
Сочи
0:3
Зенит
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября 2025, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:3
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября 2025, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:2
Ахмат

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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