Новое культурно-спортивное пространство в «Лужниках». На открытие FONBASE пришли Медведева, 2DROTS и другие звезды

В Москве на территории «Лужников» в сотрудничестве с букмекерской компанией FONBET ярко открылась новая площадка. FONBASE совмещает в себе игровые поля для футбола и баскетбола, трибуны и даже сцену. Открытие прошло 7 июля и включило много активностей. Бурлящим итогом первого дня действия поп-ап пространства стала вечерняя часть с концертом.

FONBASE.

Вечеринка стартовала с часового сета от Lesha Mironov. Диджей прогонял современные хиты и постепенно раскачивал толпу. Параллельно настроения гостям поднимали Майк и Даниил Крапивников — звезды медийного футбола фристайлили с мячом в центре игровой площадки и собрали вокруг себя множество зрителей.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

В это время на территории FONBASE присутствовали и другие медийные футболисты: звезды 2DROTS Олег Бондарь (Вагабонд), Денис Гудаев и Владислав Семенов (Сэмио) — некоторые их партнеры уехали с мероприятия после дневной части. На вип-балконе можно было увидеть и других селебрити: фигуристку Евгению Медведеву, певицу Арину Данилову и многих других.

2DROTS на FONBASE.

Звезды нередко спускались и фотографировались с посетителями, некоторые из которых и сами могли бы стать хедлайнерами какой-нибудь тусовки. После ухода медийных футболистов с площадки один из гостей сдетонировал брейк-дансом — под восторг окружающих несколько минут исполнял огненные трюки.

Сфотографироваться можно было не только с приглашенными звездами, но и на фоне брендированных декораций — спортивные шкафчики, мячи и другой инвентарь. Рядом с ними находилась зона, к которой ползла длинная очередь — всем хотелось выиграть призы от FONBET. Компания разыгрывала колонку, кардхолдер, портативную зарядку, спортивную бутылку и фрибеты (1000 и 1500 рублей). Чтобы их выиграть, надо было поставить в приложении FONBET и прокрутить колесо фортуны.

Колесо фортуны на FONBASE.

Но больше всего посетителей привлекли брендированные футболки мероприятия с мгновенной печатью. Парни и девушки сразу же натягивали новые джерси и ожидали главной части вечеринки — концерта рэперов НЕДРЫ и Bushido Zho.

Первым вышел НЕДРЫ и продолжил раздувать горячее летнее настроение по территории FONBASE. Артист выступал полчаса, но выложился по полной: несколько раз спрыгивал со сцены и слэмился вместе с фанатами, которые неистовствовали от отдачи артиста.

Но главные восторги относились к хедлайнеру — Bushido Zho. Он также выступал полчаса, а огонь его треков как будто заставил солнце зайти чуть пораньше. К сцене затекли практически все посетители FONBASE и вместе с артистом исполнили каждую песню. Музыкант активно взаимодействовал с аудиторией и точно поднял настроение.

Bushido Zho.

«Вообще очень круто! — поделился один из гостей. — Все понравилось, особенно Bushido Zho в конце. НЕДРЫ тоже красавчик — к нам вылетел, с нами прыгал. В футбольчик поиграли, подрыгали, побегали. В общем, кайф».

Площадка работает до 4 августа: каждый день там будут проходить различные ивенты — даже запланированы трансляции оставшихся матчей чемпионата Европы с живыми комментариями.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру