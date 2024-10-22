Кубок России, расписание и результаты 6-го тура Пути РПЛ: «Факел» — «Зенит», «Динамо» Махачкала — «Спартак» и другие матчи
Матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России
22 октября «Факел» примет «Зенит», «Динамо» Махачкала — «Спартак», ЦСКА сыграет с «Ахматом».
23 октября пройдут четыре встречи: «Оренбург» — «Химки», «Ростов» — «Локомотив», «Акрон» — «Рубин» и «Краснодар» — «Пари НН».
24 октября «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо».
22 октября, вторник
23 октября, среда
24 октября, четверг
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