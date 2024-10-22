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Сегодня, 09:15

Кубок России, расписание и результаты 6-го тура Пути РПЛ: «Факел» — «Зенит», «Динамо» Махачкала — «Спартак» и другие матчи

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«Динамо» Махачкала сыграет со «Спартаком» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

22 октября «Факел» примет «Зенит», «Динамо» Махачкала — «Спартак», ЦСКА сыграет с «Ахматом».

23 октября пройдут четыре встречи: «Оренбург» — «Химки», «Ростов» — «Локомотив», «Акрон» — «Рубин» и «Краснодар» — «Пари НН».

24 октября «Крылья Советов» встретятся с московским «Динамо».

22 октября, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
22 окт, 16:15. Факел (Воронеж)
Факел
Зенит
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
22 окт, 18:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
Спартак
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
22 окт, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ахмат

23 октября, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
23 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Химки
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
23 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Рубин
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
23 окт, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Локомотив
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
23 окт, 21:15. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород

24 октября, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
24 окт, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2024-2025/groups/
Футбол
Кубок России
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