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Сегодня, 01:37

«Ростов» — «Локомотив»: видеообзор матча Кубка России

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Локомотив» переиграл «Ростов» в матче пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра прошла в Ростове-на-Дону.

В основное время у ростовской команды отличились Алексей Сутормин и Иван Комаров. У железнодорожников забили Алексей Батраков и Владислав Сарвелли. В серии пенальти точнее оказались гости — 7:6.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале турнира.

«Локомотив» одержал шесть побед в группе и заняли первое место. «Ростов» стал вторым. В 1/4 финала пути РПЛ «Локомотив» сыграет с московским «Динамо», а «Ростов» — против «Спартака».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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