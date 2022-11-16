Иоланда Чен: «Фигуристы никогда не будут зарабатывать наравне с футболистами»

Спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о неравенстве доходов футболистов и представителей других видов спорта.

«Наши олимпийские чемпионы и чемпионы мира обижались, почему у них такие несопоставимые заработки. Футболисты ничего не выигрывают и даже не попадают на серьезные соревнования, вылетая в отборочном туре раньше времени, а получают гораздо больше. Прекрасно понимаем, фигурное катание и «королеву спорта» легкую атлетику смотрят гораздо меньшее количество людей, нежели футбол — самый популярный вид спорта в мире. У футбола огромная армия болельщиков в нашей стране, большая телевизионная аудитория. У них рейтинг гораздо выше, соответственно и заработки. Обижаться тут не приходится», — цитирует Sport24 Чен.

Комментатор ответила на вопрос, когда фигуристы будут зарабатывать наравне с футболистами.

«Никогда. Игровые виды спорта всегда будут популярнее во всем мире. Это более понятно и доступно, и самое главное, это мужское развлечение. В футбол может играть любой пузан на пляже или на даче с большим удовольствием. В хоккее и в фигурном катании сложнее: не каждый сможет встать на коньки и попытаться понять, что делать. Увы, нам приходится терпеть», — резюмировала она.