Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол

16 ноября, 16:22

Иоланда Чен: «Фигуристы никогда не будут зарабатывать наравне с футболистами»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о неравенстве доходов футболистов и представителей других видов спорта.

«Наши олимпийские чемпионы и чемпионы мира обижались, почему у них такие несопоставимые заработки. Футболисты ничего не выигрывают и даже не попадают на серьезные соревнования, вылетая в отборочном туре раньше времени, а получают гораздо больше. Прекрасно понимаем, фигурное катание и «королеву спорта» легкую атлетику смотрят гораздо меньшее количество людей, нежели футбол — самый популярный вид спорта в мире. У футбола огромная армия болельщиков в нашей стране, большая телевизионная аудитория. У них рейтинг гораздо выше, соответственно и заработки. Обижаться тут не приходится», — цитирует Sport24 Чен.

Комментатор ответила на вопрос, когда фигуристы будут зарабатывать наравне с футболистами.

«Никогда. Игровые виды спорта всегда будут популярнее во всем мире. Это более понятно и доступно, и самое главное, это мужское развлечение. В футбол может играть любой пузан на пляже или на даче с большим удовольствием. В хоккее и в фигурном катании сложнее: не каждый сможет встать на коньки и попытаться понять, что делать. Увы, нам приходится терпеть», — резюмировала она.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-16-iolanda-chen-figuristy-nikogda-ne-budut-zarabatyvat-naravne-s-futbolistami-i-khokkeistami
Фигурное катание
Футбол
Хоккей
1
1
Читайте также
«Это вмешательство политики в спорт». Президенту Паралимпийского комитета России отказали в визе в Германии
О его подвиге молчали шесть лет. Советский пловец спас 20 человек из тонущего троллейбуса
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Романцев возглавил новый комитет ветеранов «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости