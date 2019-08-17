Сергей Семак: «В протоколе второй карточки у Ракицкого нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча 6-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0) поделился мнением о работе главного арбитра Алексея Матюнина, отменившего два гола «Зенита».

— Получил ли Ракицкий красную карточку?

— Не могу сказать. Уточнял у начальника. Мы получили три желтые карточки, никакой второй карточки у Ракицкого в протоколе нет.

— Сложилось ощущение, будто последнего паса не хватало. Это системные ошибки или нет?

— Так конкретно сложился матч. Не было Дриусси. Он полезен, мог бы отдать обостряющую передачу. В завершающей стадии не получалось у нас. «Ахмат» неплохо насыщал штрафную площадь. Хотелось бы играть потоньше, создавать больше моментов. Но что есть, то есть.

— Месяц уже пишут, что Ригони может покинуть «Зенит». Он остается?

— Я не знаю, кто пишет. Он заявлен на сезон, играет. Это все, что могу сказать. (Гоша Чернов)