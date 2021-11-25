Спортивный комментатор Денис Казанский отреагировал на новость о том, что «Матч ТВ» решил не цитировать его и Нобеля Арустамяна.

Раньше оба журналиста работали на федеральном канале, но в течение года один за другим покинули его.

«Эту историю быстро пригасили. Нас с Нобелем тут же позвали на какое-то странное мероприятие «Есть тема», но мы, конечно, не пошли. Касаемо цитируемости, не знаю, потому что что он, что я даже попали в номинации на премию «Матч ТВ». Знаете, мне это вообще не интересно, — сказал Казанский по ходу выступления на XI фестивале-конкурсе «Энергия побед».