Манчини — о победе над Нидерландами: «Мы показали прекрасный футбол в первом тайме»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал третье место команды в Лиге наций. Ранее итальянцы обыграли Нидерланды со счетом 3:2.

«Отлично провели первый тайм. Во втором выглядели не так хорошо, но это было следствием сильной усталости. В целом, игра обнадеживает. Было важно сегодня победить», — цитирует Манчини УЕФА.

Специалист также отметил игру Федерико Димарко и Алессандро Буонджорно.

Италия во второй раз подряд стала бронзовым призером Лиги наций.