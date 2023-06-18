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Сегодня, 20:18

Манчини — о победе над Нидерландами: «Мы показали прекрасный футбол в первом тайме»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал третье место команды в Лиге наций. Ранее итальянцы обыграли Нидерланды со счетом 3:2.

«Отлично провели первый тайм. Во втором выглядели не так хорошо, но это было следствием сильной усталости. В целом, игра обнадеживает. Было важно сегодня победить», — цитирует Манчини УЕФА.

Специалист также отметил игру Федерико Димарко и Алессандро Буонджорно.

Италия во второй раз подряд стала бронзовым призером Лиги наций.

Роберто Манчини
Лига наций УЕФА
Сборная Италии по футболу
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