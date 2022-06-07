Сборные Германии и Англии объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги наций. Встреча пройдет на «Альянс Арене» в Мюнхене (Германия).

Германия: Нойер (капитан), Рюдигер, Шлоттербек, Клостерманн, Раум, Киммих, Мюллер, Мусиала, Гюндоган, Хофманн, Хаверц.

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Триппьер, Уокер, Филлипс, Райс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн (капитан).

Встреча состоится сегодня, 7 июня. Начало — в 21.45 мск.