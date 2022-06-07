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Сегодня, 20:55

Германия — Англия: стали известны стартовые составы команд

Германия — Англия: Мюллер, Киммих, Рюдигер, Кейн — в старте
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Сборные Германии и Англии объявили стартовые составы на матч группового турнира Лиги наций. Встреча пройдет на «Альянс Арене» в Мюнхене (Германия).

Германия: Нойер (капитан), Рюдигер, Шлоттербек, Клостерманн, Раум, Киммих, Мюллер, Мусиала, Гюндоган, Хофманн, Хаверц.

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Триппьер, Уокер, Филлипс, Райс, Сака, Маунт, Стерлинг, Кейн (капитан).

Встреча состоится сегодня, 7 июня. Начало — в 21.45 мск.

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Англия

Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
Сборная Германии по футболу
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