«Леон» и «Ванкувер» сделали 38 ударов в серии пенальти матча Кубка лиг

«Леон» переиграл «Ванкувер» в матче 1-го тура Кубка лиг. Основное время закончилось ничьей (2:2) и команды пробили серию одиннадцатиметровых.

Игроки облих клубов сделали в общей сложности 38 ударов, что является не только рекордом турнира, но и рекордом МЛС по количество попыток в сериях пенальти. При этом в третьем и четвертом раундах игроки обеих команд промахнулись.

Пресс-служба МЛС на официальном YouTube-канале опубликовала полную запись серии пенальти.