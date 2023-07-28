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МЛС (MLS)

Сегодня, 02:28

«Леон» и «Ванкувер» сделали 38 ударов в серии пенальти матча Кубка лиг

Евгений Козинов
Корреспондент
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Серия пенальти в матче «Ванкувер» — «Леон».
Фото USA Today Sports

«Леон» переиграл «Ванкувер» в матче 1-го тура Кубка лиг. Основное время закончилось ничьей (2:2) и команды пробили серию одиннадцатиметровых.

Игроки облих клубов сделали в общей сложности 38 ударов, что является не только рекордом турнира, но и рекордом МЛС по количество попыток в сериях пенальти. При этом в третьем и четвертом раундах игроки обеих команд промахнулись.

Пресс-служба МЛС на официальном YouTube-канале опубликовала полную запись серии пенальти.

Футбол
ФК Ванкувер
ФК Леон
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