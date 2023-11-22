Президент медиалиги высказался о приглашении Хабиба, Махачева и Хасбика на матч против сборной ФНЛ

Президент медиалиги Николай Осипов в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном приглашении звездных гостей на матч против сборной ФНЛ.

— Где-то видел, что рассматривается приглашение Хасбика. Насколько это реально?

— Дело в том, что, насколько я знаю, кто-то из руководства «Динамо» (Махачкала) находится в близких отношениях с Хасбуллой. Он периодически сам приходит на матчи этой команды, поэтому мне кажется, что Хасбик с кайфом залетит! Уверен, что его уже пригласили. Плюс есть Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов. Кажется, что у нас на матче может собраться спортивная элита, представляющая не только Дагестан, но и всю Россию.

— Тот же Хабиб играет в футбол и в хорошей форме. Есть ли возможность увидеть его как гостя, который выйдет на замену на пять минут?

— Я бы с удовольствием увидел его на протяжении 50 минут. В составе ФНЛ я готов воспринять его как соперника на футбольном поле, поддерживающего инициативу. Это был бы вау-эффект, уважение выдающегося спортсмена по отношению к нашему делу. Я бы офигел!

Матч сборных ФНЛ и медиалиги состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. Встреча пройдет по правилам медийной футбольной лиги — команды сыграют два тайма по 30 минут чистого времени.