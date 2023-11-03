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Сегодня, 13:15

Рассказов раскритиковал антураж медиафутбола: «За слова нужно отвечать»

Отдел футбола «СЭ»
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Николай Рассказов.
Фото ФК «Крылья Советов»

Футболист «Крыльев Советов» Николай Рассказов в интервью «СЭ» раскритиковал антураж, сопутствующий матчам Медийной футбольной лиги, в частности, нецензурную лексику со стороны футболистов и тренеров команд.

— Я, с одной стороны, рад, что ребята, которые не заиграли в РПЛ или первой лиге, там востребованы. Зарабатывают в медиафутболе хорошие деньги. Но то, как там поливают... И это все снимается на камеры. Я считаю, что за слова нужно отвечать. Поэтому когда сидят так называемые эксперты и оскорбляют... Для меня это некультурно, я себе такого никогда не позволю, что бы человек ни сделал. По-моему, это все пришло из UFC с их трэш-током, — сказал Рассказов.

Николай Рассказов. «Когда все вокруг против, меня это мобилизует. Просто так не сдаюсь». Интервью Николая Рассказова

Николай Рассказов
Футбол
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