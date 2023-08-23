Мусагалиев — об общении со Слуцким: «Он мне в какой-то момент вообще в жесткой форме ответил «нет» и даже заблокировал»

Основатель ФК «10» Азамат Мусагалиев в интервью «СЭ» поделился опытом общения с бывшим тренером ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонидом Слуцким.

— Недавно появилась новость, что Артем Дзюба и Леонид Слуцкий хотят ворваться в медиафутбол. Как вы к этому относитесь?

— Слышал о том, что они собирают команду, намерены пошуметь. Но что-то там у них не срослось. Я, честно говоря, без их ведома не буду рассказывать, что именно произошло. Потому что это слух, не люблю их распространять. Может быть, это какая-то их стратегическая ловушка. Сейчас их в сезоне нет, соответственно, что-то не получилось.

— Обращались ли они к вам за помощью?

— Нет, я к ним обращался за помощью ФК «10». Они мне сказали, что медиафутбол — не для них. А потом я узнал, что они были заявлены...

— Вас это удивило?

— Больше огорчило — в основном со стороны Слуцкого. Обращался чаще именно к Леониду Викторовичу. Он мне в какой-то момент вообще в жесткой форме ответил «нет» и даже заблокировал.

— Заблокировал?

— Да. А потом я узнал, что так произошло. Ну, ладно...

— Вы сказали об этом Дзюбе?

— Мы после этого встретились с Артемом на съемках ролика, который вы скоро увидите. Я категорически отозвался об этой ситуации. Дзюба мне что-то пытался объяснить. Я сказал: «Это все на вашей совести. Делайте так, как делаете». Артем тогда мне объявил, что они не существуют как команда, и их вообще нет в лиге.

Ранее журналист Дмитрий Егоров в своем Telegram-канале сообщил, что Дзюба и Слуцкий на 90 процентов будут принимать участие в следующем сезоне медиалиги.