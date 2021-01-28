«Я один из немногих, кто выступал и в «Спартаке», и в киевском «Динамо». Как Филимонов играл у Лобановского

20 лет назад Александр Филимонов перешел из московского «Спартака» в киевское «Динамо». После роковой ошибки вратаря сборной России в матче с Украиной в октябре 1999 года (1:1) для многих тот трансфер стал полной неожиданностью.

Киев или Перуджа?

Нельзя сказать, что Филимонов полностью сломался после гола, пропущенного в «Лужниках» от Андрея Шевченко.

В сезоне-2000 он оставался основным голкипером «Спартака» (23 матча в чемпионате России и восемь — в Лиге чемпионов). По итогам того первенства занял второе место среди вратарей, пропустив вперед только Руслана Нигматуллина, который и стал железным первым номером в сборной.

Совсем безоблачно начинался для него и сезон-2001. Всего два пропущенных гола в первых шести турах чемпионата России. А затем 28 апреля последовало разгромное поражение от «Сатурна» (0:3). Любопытно, что в той встрече своего бывшего одноклубника дважды огорчил Валерий Кечинов.

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Филимонов сыграл откровенно слабо, что дало Романцеву основание поменять его на последнем рубеже на Максима Левицкого. Олегу Ивановичу в прессе тогда приписывали следующие слова: «Я слишком долго и упорно поддерживал Филимонова, но любой кредит доверия когда-либо заканчивается».

В последний раз Александр сыграл за красно-белых 5 мая 2001 года в поединке с «Черноморцем». Уже при счете 5:0 в пользу москвичей он вышел на замену на 73-й минуте.

А в конце июля состоялся наделавший немало шума переход в киевское «Динамо».

Зачем Филимонов, не игравший последние два месяца, понадобился Валерию Лобановскому? Необходимость срочного приобретения голкипера возникла у киевлян после того, как в матче чемпионата Украины против мариупольского «Металлурга» Александр Шовковский вывихнул плечо и выбыл до конца года. Между тем в полночь с 31 июля на 1 августа истекал срок подачи заявок в УЕФА для клубов, начинающих борьбу в Лиге чемпионов с 3-го отборочного раунда.

«Динамо» в срочном порядке вышло на «Спартак». По словам первого вице-президента украинской команды Игоря Суркиса, переговоры относительно Филимонова с президентом и главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым, первоначально категорически не желавшим отпускать вратаря в Киев, продолжались почти двое суток. В итоге стороны пришли к согласию.

— Считаю, Саша совершил ошибку, перейдя в киевское «Динамо», — не так давно в разговоре с корреспондентом «СЭ» заметил бывший тренер вратарей красно-белых Юрий Дарвин. — С тех пор все пошло по нисходящей. Мне кажется, в той ситуации его супруга (вторая) сыграла свою роль. Она взяла его, так сказать...

— В оборот?

— «В оборот» — слишком грубое слово. Как такого возьмешь в оборот? (Смеется.) Нет, скорее направила его туда. Видимо, они посчитали, что в Киеве будет легче все забыть. Однако получилось, что Саша так и не вышел на свой уровень... Понимаете, у каждого футболиста есть его команда. Для Филимонова — это «Спартак», для Нигматуллина — «Локомотив». Зря Руслан тогда поехал в Италию — ничего не получилось. Вот и Филимонову не стоило искать счастья на Украине.

Дарвин был недалек от истины, указывая на семейный фактор в этой истории. Вот выдержка из первого интервью Филимонова после подписания контракта с «Динамо»:

— В Киеве раньше никогда не бывал. Но у моей жены здесь родственники — тетя, бабушка. Да и теща моя тоже украинка. Разве был у меня при таких раскладах другой выбор?

Выбор все-таки был. Интерес к российскому вратарю проявляла итальянская «Перуджа». Однако киевляне оказались расторопнее.

— Шли переговоры. Между тем киевскому «Динамо» вратарь требовался срочно, и, насколько понимаю, ему был нужен именно Филимонов. Вот руководство клуба и проявило настойчивость. А для «Перуджи» я был лишь одним из кандидатов. Переговоры могли идти еще неделю-другую, и неизвестно еще, чем закончились бы, — так объяснял свое решение голкипер.

Уехал, не попрощавшись

Сложилась довольно уникальная и забавная ситуация. Пост номер один в «Спартаке» был доверен вратарю сборной Украины Левицкому, а игрок российской национальной команды призван в ворота киевского «Динамо».

— Мы воспринимали этот переезд как очень логичный ход, — в свою очередь, заметил известный украинский спортивный журналист Артем Франков. — Филимонов в 2001 году оказался не нужен не только сборной, но и «Спартаку». Возможно, самому Александру после такого кошмарного гола было тяжело продолжать карьеру на родине. Валерий Лобановский объяснял мне: «Классный вратарь, да еще и свободен. Почему бы его не пригласить? И побоку все эти отношения между «Динамо» и «Спартаком!»

При этом Романцев не скрывал своего раздражения по поводу отъезда Филимонова на Украину.

— Это не мое, а его решение, — подчеркнул Олег Иванович. — Филимонов потерял место в составе. Терпения ждать ему не хватило, и он ушел, даже не попрощавшись с командой.

— Филимонов вроде бы собирался ехать в Италию — и вдруг киевское «Динамо»!

— Это вопрос к нему. Он собрался и уехал за один день, даже, повторю, не попрощавшись.

— Как может отразиться решение Филимонова на его карьере?

— Все от него зависит. Игроком сборной России Филимонов продолжает оставаться.

Впоследствии Филимонов признался, что чисто физически не мог попрощаться с главным тренером москвичей: «К сожалению, у меня не было времени ни с кем увидеться. Все решилось ночью, а днем я улетел».

Его дебют в составе киевлян пришелся на контрольный матч с «Брюгге». Накануне радикальные болельщики бело-голубых обещали устроить Александру «жаркий» прием. Впрочем, Филимонова это не смущало.

— Я понимаю, что какое-то время буду оставаться для них чужим, — констатировал экс-спартаковец после подписания контракта. — Но приложу все силы, чтобы своей игрой в корне изменить их мнение и заставить забыть, что я — тот самый вратарь, который полтора года назад в «Лужниках» пропустил гол Шевченко со штрафного. Ведь, в конце концов, именно тот мяч позволил Украине занять второе место в группе и сыграть в стыковых матчах со Словенией. И не моя вина, что в этих встречах игра у украинской команды не заладилась...

В матче с бельгийцами Филимонов произвел весьма неплохое впечатление на украинскую публику. При этом никто не подверг его обструкции с трибун. Напротив, едва ли не каждое действие голкипера на поле встречалось одобрительными аплодисментами.

Александр Филимонов. Фото Иван Тимченко, «СЭ»

«Мы видели в нем человека, который сделал нам огромный подарок»

— В России не все поняли решение Филимонова перейти в киевское «Динамо» после того печального гола... - сказал я в разговоре с Франковым.

— Я понимаю российских болельщиков. Но мы-то воспринимали тот гол с совершенно другой стороны. Видели в Филимонове человека, который сделал нам огромный подарок. И вот это позитивное чувство трансформировалось в снисхождение по отношению к Александру. Тем более в нашей футбольной истории была своя вратарская чудовищная ошибка. Под названием «гол Ачимовича в ворота Шовковского». (Украинцы не прошли словенцев в стыковых матчах и тоже не поехали на чемпиона Европы. — Прим. «СЭ»). Может быть, поэтому мы были добрее и мягче по отношению к российскому вратарю.

. — У Филимонова большой опыт выступлений в Лиге чемпионов, и это очень важно в свете того, что случилось со мной, — заметил в те дни травмированный Александр Шовковский. — Рад, что «Динамо» удалось купить голкипера, на реальную помощь которого команда вправе рассчитывать. Что касается конкуренции, то если я не боялся ее в 19 лет, то почему должен опасаться в 26?

— После матча в Москве в 1999 году многие издания обошел снимок: Шовковский утешает Филимонова, пропустившего на исходе матча нелепейший гол. Не помните, что тогда ему говорили?

— Не помню. Да и вряд ли был многословен — в таких ситуациях слова излишни. А вот в послематчевом интервью сказал, что как футболисту сборной Украины мне радостно за результат матча, но как вратарю — досадно, что наш гол оказался на совести моего коллеги.

В гостевом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Стяуа» подопечные Валерия Лобановского сделали серьезную заявку на попадание в групповой турнир — 4:2.

Российский голкипер несколько раз выручил команду, а пропущенные мячи скорее на совести защитников. Вместе с тем было очевидно, что экс-спартаковцу пока не хватает взаимопонимания с новыми партнерами. Показательным в этом плане стал эпизод у ворот «Динамо» в самом начале второго тайма. Собираясь вернуть мяч в игру, Филимонов, держа его в руках, слишком долго размышлял, и арбитр, подсчитав отведенные правилами шесть секунд, назначил свободный удар в 12 метрах от ворот.

— Я-то как вратарь несильно зависим от каких-то тактических идей. И все же поначалу немножко непривычно было. Во время первой игры за Киев в Румынии, помню, ловлю мяч и уже замахиваюсь, чтобы ввести его в игру, и... не вижу ни одного адресата для передачи! Одни спины. Рука так в воздухе и повисла. Сразу понял, что попал в другой мир, — вспоминал в одном интервью Филимонов.

— Насколько тяжело было привыкать к новой цветовой гамме: ушли от красно-белого к синему?

— Мне было непросто в первое время. Все было непривычно. Например, в Тарасовке на базе «Спартака» окна моей комнаты выходили на железную дорогу, и шесть лет я провел буквально под стук колес. Когда же я переехал в Киев и проснулся впервые на базе в Конча-Заспе, то долго не мог понять, почему тишина, куда подевались все электрички.

Ответная встреча с румынами завершилась вничью — 1:1. Причем гости повели до перерыва. И если бы не Филимонов, одним пропущенным голом дело могло и не ограничиться.

Матч с «Боавиштой»

В общем, поначалу все у него в Киеве складывалось хорошо. Проблемы начались непосредственно на групповом этапе ЛЧ. «Динамо» попало в один квартет с дортмундской «Боруссией», «Боавиштой» и «Ливерпулем».

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В первом туре бело-голубые в Киеве упустили победу над немецким клубом (2:2). Полностью переиграв соперника до перерыва, динамовцы «подсели» в концовке.

Только за последние 20 минут дортмундцы трижды наносили удары в створ ворот Филимонова, однако российский голкипер до поры до времени действовал на последнем рубеже уверенно. Ошибки он допустил лишь две, но обе стоили чемпионам Украины голов. Коллер, возникший перед Филимоновым как чертик из табакерки, пробил стремительно, не позволив вратарю разгадать направление удара. А потом экс-спартаковец, отразив выстрел Росицки в упор, не успел среагировать на рикошет. Аморозо, упущенный защитником, без труда поймал вратаря на противоходе и метким ударом сравнял счет.

— Мы имели реальный шанс вырвать победу у соперника, который во втором тайме выглядел уставшим, — резюмировал после матча Заммер. — Если бы не вратарь, допустивший сегодня всего две ошибки и отразивший под конец встречи несколько опасных ударов, Коллер вполне мог бы забить еще один мяч. Но фортуна определенно отвернулась от нас.

Гостевой матч с «Боавиштой» обернулся для Александра настоящей катастрофой — 1:3.

Сначала, выстраивая «стенку», Филимонов неверно выбрал позицию и на удар Эрвина Санчеса среагировал явно с опозданием — даже не прыгнул. Видимо, посчитал, что мяч пролетит мимо. Затем пропустил в ближний угол после выстрела Элпидио Силвы со средней дистанции — запоздал с прыжком.

— Он почему-то не реагировал на дальние удары... — рассуждал Франков. — Все еще думали: ну, наверное, он на опыте действует — просто видит, что мяч летит мимо, поэтому и не дергается. А потом приключился матч с «Боавиштой», который по большому счету закончил его карьеру в «Динамо». Он пропустил два гола после дальних ударов, когда даже не попытался среагировать...

И, наконец, в эпизоде с третьим голом Александр не смог толком оттолкнуться от газона, чтобы парировать удар головой в исполнении Дуды. «Филимонов в очередной раз выглядит очень тяжелым. Еле-еле оттолкнулся от газона. Не выручает он свою команду», — грустно констатировал комментатор встречи.

— О чем можно говорить, если до перерыва из четырех ударов в створ наших ворот три оказались результативными! — негодовал тренер киевлян Анатолий Демьяненко.

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Тем не менее против «Ливерпуля» (0:1) Лобановский выпустил именно Филимонова, а не украинца Виталия Реву.

Голкиперу сборной России было суждено оказаться в центре внимания переполненных трибун «Энфилда» уже на первых минутах проходившей под дождем игры. Сначала Хески нанес удар с близкого расстояния — динамовский вратарь перевел мяч на угловой. Потом Филимонов дважды подряд ошибся на выходе. В первом случае его «спас» арбитр Коллина, обнаруживший криминал в действиях Хююпя, во втором — Гиоане, выбивший мяч с линии ворот. И все же в середине тайма «Ливерпулю» удалось реализовать свое очевидное игровое преимущество. После штрафного, мощно пробитого с 30 метров Джеррардом, мяч рикошетом от Головко угодил в стойку ворот, и Литманен, опередив голкипера, безупречно сыграл на добивании. После перерыва Филимонов совершил настоящий сейв, среагировал на удар Хески с близкого расстояния в противоход.

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После игры Лобановский, с одной стороны, поддержал нашего голкипера: «У меня нет претензий к Филимонову. Наш вратарь, обладающий достаточным опытом матчей такого уровня, сыграл надежно».

Но с другой — мэтр дал понять, что кредит доверия может закончиться в самое ближайшее время: «Не скрою, накануне мы размышляли над возможностью дать шанс Реве, который так ни разу и не сыграл в этом сезоне за основу. Но парень, время которого, уверен, еще придет, сам признал в личной беседе: к поединкам подобного накала он еще не готов».

Время Ревы пришло в трех оставшихся играх группового этапа ЛЧ. Украинец действовал без явных спадов, не давая поводов усомниться в своей состоятельности.

— Уверен, что Филимонов правильно поймет решение Лобановского, — говорил в те дни почетный президент динамовцев Григорий Суркис. — Ведь мэтр возглавляет не только клуб, но и сборную, интересы которой диктуют необходимость обеспечить Реву игровой практикой накануне стыковых матчей с Германией. Кто знает, в какой форме окажется Левицкий к 10 ноября? На сегодняшний день «Динамо» располагает двумя фактически равноценными вратарями, каждому из которых следует периодически давать шанс.

Но вскоре Филимонов перестал выходить на поле и в чемпионате Украины. Все это не могло сказаться на его уверенности в своих силах. Романцев продолжал вызывать его в сборную. Товарищеский матч с Латвией (3:1) вновь насторожил российских специалистов и болельщиков. На 82-й минуте Филимонов заменил Нигматуллина и под занавес встречи зевнул удар с 30 метров Астафьева, получив от «СЭ» откровенно низкий балл — 4,5.

Нигматуллин поддержал своего коллегу после матча: «Тяжело сразу, тем более в последние 10 минут, войти в игру. Лично я ненавижу так выходить, люблю играть с первой минуты».

«О наших вратарях слагали песни и создавали фильмы. Яшину вручали «Золотой мяч» лучшего футболиста Европы, а Дасаева признавали сильнейшим голкипером мира, — писал в те дни обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер. — Их и других первых номеров объединяли в особую вратарскую школу. Теперь же мы восторгаемся возмужанием отдельно взятого самородка Руслана Нигматуллина — и молимся, чтобы с его здоровьем и карьерой до ЧМ-2002 ничего не случилось. Потому что замены ему не видно — на скамейке запасных сборной России сидит второй (а возможно, и третий) вратарь киевского «Динамо».

«Саша, мы всегда с тобой!»

Положение Филимонова в украинском клубе усугублялось еще и тем обстоятельством, что к Новому году должен был восстановиться Александр Шовковский. Поэтому в декабре в прессе стали появляться сообщения, что Филимонов может вернуться в Россию. В частности, возник вариант с другим «Динамо» — московским, однако в последний момент трансфер не состоялся, и бело-голубые подписали Романа Березовского.

В итоге в январе 2002 года на Кубок Содружества Филимонов приехал в качестве игрока команды Лобановского.

— Вратарская проблема, возникшая в вашей команде прошлым летом после тяжелой травмы Александра Шовковского, приобретает, похоже, новые формы. С возвращением в строй голкипера номер один без достойной игровой практики остается Александр Филимонов, — спросили Валерия Васильевича перед началом турнира.

— В запас россиянин был переведен значительно раньше — после серии неудачных матчей в Лиге чемпионов. Филимонова потеснил на редкость стабильно игравший в то время и в клубе, и в сборной Украины Виталий Рева. Сегодня же, располагая тремя действительно равноценными вратарями, мы принципиально не делим их на основных и запасных. Иное дело, что сам Филимонов, всерьез претендующий на место в сборной России на предстоящем мировом первенстве, обратился к нам с просьбой подыскать ему новый клуб. С учетом его желания быть на виду у Олега Романцева вариант с другим «Динамо» — московским — казался мне идеальным со всех сторон. При этом на уровне руководства клубов договоренность была достигнута еще до Нового года. Что помешало Филимонову заключить с российской командой личный контракт, мне неизвестно. Но на прошлой неделе он возвратился в Конча-Заспу и приступил к тренировкам. Впрочем, я слышал, что на Кубке Содружества за нашим вратарем будут наблюдать селекционеры лужниковского «Торпедо».

Однако на том турнире Филимонов сыграл всего 30 минут, выйдя на замену в матче с «Шамкиром» (3:0).

«Грустный-грустный, он сидел возле динамовской скамейки запасных, время от времени перебрасываясь фразами с Серебренниковым. А прямо напротив вратаря сборной России спартаковские фаны на трибуне развернули плакат: «Саша, мы всегда с тобой!» Но вряд ли Филимонову от этого было легче», — писал корреспондент «СЭ».

В финальном матче против «Спартака», в котором киевляне одержали победу (4:3), Александр остался в запасе. После возвращения на Украину у него возник вариант с «Генком», вратарь отправился на просмотр в Бельгию, но и там до перехода дело не дошло.

— Никто меня из «Динамо» не выпихивал, не подгонял с поиском нового клуба, — рассказывал российский вратарь. — Ни у кого из представителей «Динамо» не было негативного отношения к вратарю Филимонову. Правда, в Киеве понимали, что мне как воздух необходима игровая практика, и поэтому месяц назад предложили попробовать силы в бельгийском «Генке». Я дал согласие и отправился на просмотр. Смотрины прошли нормально, но затем выяснилось, что «Генк» не может сразу выплатить сумму моего трансфера. То есть бельгийцы готовы были заплатить, но только в том случае, если удержатся на втором месте в национальном первенстве и попадут в Лигу чемпионов. Вариант «сначала стулья, а потом деньги» не устроил «Динамо».

Пришлось вновь возвращаться в Киев, основа улетела на сборы без него. Уже на самом флажке трансферного окна Сергей Павлов позвал Филимонова в «Уралан».

— Я принял решение потратить немалые деньги на покупку Филимонова только после разговора с Олегом Романцевым, который считает, что Александр может пригодиться сборной на ЧМ-2002, — так прокомментировал переход голкипера президент элистинского клуба Кирсан Илюмжинов.

Лобановский и Романцев

— Нет ощущения, что вы ошиблись, когда полгода назад переехали в Киев? — спросили Филимонова в начале марта 2002 года, когда он уже подписал контракт с «Ураланом».

— Нет, я выступал за великую команду под руководством выдающихся специалистов — Лобановского, Михайлова, Михайличенко, Демьяненко. За эти полгода приобрел колоссальный опыт. Задумайтесь: я один из немногих российских игроков, которому удалось поиграть и в «Спартаке», и в киевском «Динамо». Юран, Прохоров, Филимонов — кто еще? Осталось, конечно, чувство неудовлетворенности от результата. Я хотел играть и показывать качественный футбол, мечтал о громких победах киевского «Динамо», которые будут достигнуты с моей помощью. К сожалению, не получилось. Где-то я допустил ошибку, где-то действовал неправильно, а затем тренеры доверили место в основе другому вратарю. Но это обычная в моей профессии ситуация, с которой я вынужден был смириться.

— А как охарактеризуете Лобановского?

— Чтобы составить объективное мнение о человеке, надо общаться с ним продолжительный период времени. Я же видел Лобановского только на тренировках, поэтому могу судить о нем только как о тренере. Он умный, жесткий, строгий, требовательный. То же самое, впрочем, можно сказать и о Романцеве, и о многих других тренерах. По крайней мере я не встречал в своей карьере ни одного мягкотелого наставника.

— Есть мнение, что ваше неудачное выступление в «Динамо» является — на каком-то подсознательном уровне — следствием ошибки, которую вы допустили 9 октября 1999 года в матче против сборной Украины. Согласны?

— Нет, конечно. Если бы это было так, я не стал бы после этого двукратным чемпионом России. Сломайся я в той игре, не смог бы выиграть в составе «Спартака» и «Динамо» так много достойных матчей.