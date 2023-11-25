Кузьмичев: «Оценка Ротенбергу в «Локомотиве»? Работа провалена»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал, что думает о текущей работе Бориса Ротенберга на посту директора департамента развития молодежного футбола клуба.

«Как оценю работу Ротенберга? Все показывают результаты команд. Ни одна команда младше 2005-2006 годов рождения не вошла даже в тройку в своем возрасте. Такого никогда не было. Посмотрите, кто из воспитанников 2007 или 2008 года подготовлен к переходу на следующий уровень. Работа провалена, других выводов быть не может. Конечно, нельзя все валить на нынешнее руководство. Но это случилось благодаря десанту немецких товарищей, которые оставили своего директора академии, плюс нехватки опыта нового руководителя, чтобы что-то поправить», — приводит «РБ Спорт» слова Кузьмичева.

«Локомотив» 24 ноября одержал победу над «Ахматом» в матче 18-го тура Молодежной футбольной лиги и досрочно стал победителем турнира текущего сезона.