Избитый Широковым судья Данченков подал жалобу на имя Генерального прокурора

По информации «СЭ», арбитр Никита Данченков, который был избит экс-капитаном сборной России Романом Широковым, вместе со своими адвокатами Александром Островским и Артуром Рамазановым подал жалобу на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Потерпевшая сторона недовольна тем, что не получила от московской прокураторы никакой реакции на жалобу от 21 октября 2020 года. Они добивались переквалификации дела с более легкой статьи на покушение на убийство. (Севастиан Терлецкий)