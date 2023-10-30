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«У своих ворот»

Сегодня, 09:26

Игрок любительской команды из-за желтой карточки отправил в нокаут главного судью

Виктория Кравченко
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Игрок любительской команды из-за желтой карточки отправил в нокаут главного судью.
Фото Скриншот трансляции.

Футболист «Тлюстенхабля» Антон Гапон ударил главного арбитра матча любительской AFL в Краснодаре с «Изумрудом» (0:3).

На 17-й минуте защитник нарушил правила на сопернике. Арбитр показал ему желтую карточку, из-за чего игрок ударил рефери в лицо, после чего тот упал на газон.

Встреча была остановлена, «Тлюстенхаблю» присудили техническое поражение.

«Тлюстенхабль» после 8 игр шестой лиги AFL Краснодара располагается на второй позиции с 15 очками. «Изумруд» идет на третьей строчке с 14 очками.

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