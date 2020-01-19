Время беспощадно. Это фото Хиддинка обсуждали в России всю неделю

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк получил должность советника ПСВ. Известный специалист в начале недели посетил тренировочную базу эйндховенцев, где сделал несколько снимков. Болельщики обратили внимание на то, как внешне постарел специалист.

В ноябре Хиддинку исполнилось 73 года. Сборной России он руководил с 2006 по 2010 год и добился с ней лучшего результата команды в истории — бронзы Евро-2008. Также с 2012 по 2013 год он успел поработать с «Анжи», а предыдущим местом его работы была олимпийская сборная Китая, которую он возглавлял с 2018 по 2019 год.