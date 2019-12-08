«Витесс» сыграл вничью с «Фейноордом» в первом матче после увольнения Слуцкого

«Витесс» сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 16-го туре чемпионата Голландии. Для клуба из Арнема это первая игра после увольнения Леонида Слуцкого с поста главного тренера. У хозяев пенальти не реализовал Тим Матавж.

«Витесс» набрал 24 очка и занимает восьмое место. У «Фейеноорда» 25 очков и пятая

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

16-й тур

«Витесс» — «Фейеноорд» — 0:0

Нереализованный пенальти: Матавж, 11 (вратарь)

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Кларк, Дуки, Обиспо, Фор (Хонда, 81), Базур, Беро, Матавж, Линссен, Дико (Грот, 75).

«Фейеноорд»: Марсман, Боттегин, Сенеси, Гертрейда, Маласиа, Фер, Торнстра, Кекджю, Йергенсен, Бергхейс, Синистерра (Ларссон, 88).

Предупреждения: Маласиа, 21. Торнстра, 28. Базур, 40. Линссен, 54. Беро, 66. Йергенсен, 80.

Судья: ван Букел (Голландия).

8 декабря. Арнем. Стадион «ГелреДом».