Ван Нистелрой стал главным тренером ПСВ. Контракт вступает в силу со следующего сезона

Бывший нападающий сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой назначен главным тренером ПСВ. Соглашение рассчитано до 2025 года и вступит в силу с начала следующего сезона, сообщает сайт команды.

Нынешний главный тренер клуба Рогер Шмидт покинет свой пост по окончанию сезона-2021/22.

Команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 64 очка в 27 матчах.

Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодежную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.