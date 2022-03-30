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Ван Нистелрой стал главным тренером ПСВ. Контракт вступает в силу со следующего сезона

Ван Нистелрой назначен главным тренером ПСВ со следующего сезона
Иван Шитик
Корреспондент
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Руд ван Нистелрой.
Фото ФК ПСВ.

Бывший нападающий сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой назначен главным тренером ПСВ. Соглашение рассчитано до 2025 года и вступит в силу с начала следующего сезона, сообщает сайт команды.

Нынешний главный тренер клуба Рогер Шмидт покинет свой пост по окончанию сезона-2021/22.

Команда на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 64 очка в 27 матчах.

Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодежную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.

ФК ПСВ
Руд ван Нистелрой
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