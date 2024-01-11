В Нидерландах проявили уважение к судьям ФИФА
Королевский футбольный союз Нидерландов сохранил традицию и в очередной раз вместе с департаментом судейства организовал особую церемонию для судей, ассистентов и видеоарбитров, вошедших в лист ФИФА на 2024 год и получивших право обслуживать международные матчи.
Фото KNVB
Каждому из рефери вручили специальную эмблему. А ранее ФИФА разослала в каждую федерацию комплекты для арбитров, куда вошли по три нагрудных и по три нарукавных эмблемы, по одному значку, набору карточек и специальной монете для жеребьевки. Нагрудные должны носиться на форме в матчах внутренних и международных турниров.
Фото KNVB
Фото KNVB
Новости
23 дек 2023 14:34
1