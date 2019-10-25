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«Твенте» разгромил «Эммен»

25 октября 2019, 22:57

«Твенте» разгромил «Эммен» в стартовом матче 11-го тура чемпионата Голландии — 4:1. Дубль оформил Харис Вучкич.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

11-й тур

«Твенте» — «Эммен» — 4:1 (3:0)

Голы: Вучкич, 24 (1:0). Вучкич, 30 (2:0). Селахи, 42 (3:0). Вендорп, 50 (3:1). Канталапьедра, 88 — с пенальти (4:1).

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Вердонк, Латибодиер, Вучкич, Эспиноса (Брама, 77), Бускетс, Селахи (Абурджания, 90), Ромератоэ, Канталапьедра, Зехнини (Мениг, 70).

«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет, Хейлен, Ферхат Гергюлю, Хиарий (Угринич, 78), де Леув, Пенья, Чакон, Слагвер (Колар, 71), Лаурсен, Ариас (Вендорп, 46).

Предупреждения: Чакон, 32. Ферхат Гергюлю, 58. Телгенкамп, 88.

Судья: Бакс.

25 октября. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/

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