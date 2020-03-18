Сегодня исполняется 120 лет со дня основания самого титулованного клуба Голландии «Аякса». За свою историю амстердамцы выиграли 34 чемпионата и 19 Кубков Голландии (и то, и другое — рекорд), четырежды побеждали в Кубке и Лиге чемпионов, по разу — в Кубке УЕФА и Кубке обладателей Кубков, трижды выигрывали Суперкубок УЕФА и дважды — Межконтинентальный кубок.

В семидесятые годы «Аякс» под началом Ринуса Михелса стал одним из прародителей так называемого «тотального футбола». «Аякс» воспитал множество известных футболистов, включая трехкратных обладателей «Золотого мяча» Йохана Кройфа и Марко ван Бастена.