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Тотальный юбилей. «Аяксу» — 120 лет

12:05
&quot;Аякс&quot; в 1995 году последний раз на данный момент выиграл Лигу чемпионов. Фото GiveMeSport
&quot;Аякс&quot; в 1995 году последний раз на данный момент выиграл Лигу чемпионов. Фото GiveMeSport
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Сегодня исполняется 120 лет со дня основания самого титулованного клуба Голландии «Аякса». За свою историю амстердамцы выиграли 34 чемпионата и 19 Кубков Голландии (и то, и другое — рекорд), четырежды побеждали в Кубке и Лиге чемпионов, по разу — в Кубке УЕФА и Кубке обладателей Кубков, трижды выигрывали Суперкубок УЕФА и дважды — Межконтинентальный кубок.

В семидесятые годы «Аякс» под началом Ринуса Михелса стал одним из прародителей так называемого «тотального футбола». «Аякс» воспитал множество известных футболистов, включая трехкратных обладателей «Золотого мяча» Йохана Кройфа и Марко ван Бастена.

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