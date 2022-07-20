Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 21:04

Сын Станковича продолжит карьеру в Нидерландах

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Голкипер «Интера» Филип Станкович останется в «Волендаме» еще на один год. Клубы договорились о продлении аренды.

«Я очень рад остаться в «Волендаме» еще на год. Для меня это большая честь. Клуб доверяет мне, и я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать людей». — приводит пресс-служба клуба слова Станковича.

20-летний Станкович является сыном известного в прошлом сербского полузащитника Деяна Станковича, который играл за «Интер», а сейчас работает тренером в «Црвене Звезде».

В прошлом сезоне Станкович сыграл в 29 матчах за «Волендам» во всех турнирах и пропустил 36 голов. В 8 встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Также на его счету 1 желтая и 1 красная карточки.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Деян Станкович
0
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» объявил о подписании защитника «Рейнджерс» Басси
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости