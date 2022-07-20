«Аякс» объявил о подписании защитника «Рейнджерс» Басси

Защитник «Рейнджерс» Кэлвин Басси перешел в «Аякс», сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

Соглашение 22-летнего нигерийца с голландской командой рассчитано на пять сезонов, до 30 июня 2027 года. «Аякс» заплатит «Рейнджерс» за транфсер футболиста 23 миллиона евро, однако сумма еще может увеличиться до 26,5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник провел за шотландский клуб 50 матчей во всех турнирах и отдал 6 результативных передач.