Слуцкий заявил, что 23 часа 55 минут в сутки он отводит на футбол, и еще 5 минут на Instagram

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в шутку ответил на вопрос о том, сколько времени он проводит в Instagram.

— Многие из моих подписчиков спрашивают: ты теперь серьезный тренер или клоун? Да, иногда я клоун, — цитирует Слуцкого Voetbalprimeur.nl. — Я футбольный тренер и продолжаю играть в футбол. 23 часа 55 минут в день (для футбола — прим. «СЭ», остальные пять минут для Instagram, ха-ха.

Накануне «Витесс» Слуцкого уступил ПСВ (0:5) в чемпионате Голландии. Команда занимает третье место, имея в активе 11 очков в шести играх.