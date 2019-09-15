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Слуцкий заявил, что 23 часа 55 минут в сутки он отводит на футбол, и еще 5 минут на Instagram

12:41
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в шутку ответил на вопрос о том, сколько времени он проводит в Instagram.

— Многие из моих подписчиков спрашивают: ты теперь серьезный тренер или клоун? Да, иногда я клоун, — цитирует Слуцкого Voetbalprimeur.nl. — Я футбольный тренер и продолжаю играть в футбол. 23 часа 55 минут в день (для футбола — прим. «СЭ», остальные пять минут для Instagram, ха-ха.

Накануне «Витесс» Слуцкого уступил ПСВ (0:5) в чемпионате Голландии. Команда занимает третье место, имея в активе 11 очков в шести играх.

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