Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.

— Это ничего не значит, мы провели только пять матчей. У нас нет отрыва ни по очкам, ни по игре, — сказал Слуцкий в интервью NOS.

— Но победа над АЗ и ничья с «Аяксом» придают вам уверенности?

— Да, ведь мы не побеждали никого из топ-4 в прошлом сезоне. Были ничьи с ПСВ, «Фейеноордом» и АЗ, но ни одной победы.