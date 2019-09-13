Слуцкий считает, что лидерство «Витесса» в чемпионате ничего не значит
15:40
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не придает значения лидерству команды в чемпионате Голландии. Клуб из Арнема набрал 11 очков в 5 играх. На счету «Аякса» и ПСВ по 10 очков, однако оба клуба провели на игру меньше.
— Это ничего не значит, мы провели только пять матчей. У нас нет отрыва ни по очкам, ни по игре, — сказал Слуцкий в интервью NOS.
— Но победа над АЗ и ничья с «Аяксом» придают вам уверенности?
— Да, ведь мы не побеждали никого из топ-4 в прошлом сезоне. Были ничьи с ПСВ, «Фейеноордом» и АЗ, но ни одной победы.