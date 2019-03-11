Слуцкий поздравил лучшую журналистку года

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий перед матчем 25-го тура чемпионата Голландии с "Фейеноордом" (1:1) поздравил Хелен Хендрикс, признанную лучшей журналисткой года.
– Думаю, вы уже знаете, кто стал первой женщиной, заслужившей специальный приз, – сказал Слуцкий. – Хелен, это вам. Вы номер один! Номер один – как журналистка. И первая леди, которая получила этот приз. Поздравляю и желаю всего самого лучшего! Это происходит впервые, но не в последний раз.
Eerste vrouwelijke sportjournalist van het jaar👏🏼– Vitesse (@MijnVitesse) 10 марта 2019 г.
Van harte @hendrikshelene #Vitesse #vitfey pic.twitter.com/2MQBdjQ6OH
Караваев принес Слуцкому ничью //
Чемпионат Голландии: турнирная таблица, календарь и результаты матчей
Загрузка...