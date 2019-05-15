Робин ван Перси: "Горжусь тем, что играл за великие клубы и за свою страну"

Форвард Робин ван Перси, который провел последний матч в профессиональной карьере, рассказал, что с нетерпенем ждет новую главу в своей жизни. Он добавил, что будет скучать по игре.

– В воскресенье я провел свою последнюю профессиональную игру. Оглядываясь на эти 17 лет, могу только сказать, что это было чудесное путешествие. Со своими взлетами и падениями, но и со множеством незабываемых моментов. Горжусь тем, что играл за великие клубы и за свою страну. Хотел бы поблагодарить тренеров и напарников, а также болельщиков, которые поддерживали меня и мою семью все эти годы. Буду скучать по игре, но с нетерпением жду следующей главы в моей жизни, – написал ван Перси в своем Твиттере.

35-летний нападающий вместе с "Фейеноордом" выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Голландии. В составе "Арсенала" он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а с "Манчестер Юнайтед" стал чемпионом Англии и победителем Суперкубка страны.

On Sunday I played my last professional game. Looking back on a 17 year career I can only say it has been a wonderful journey. With ups-and-downs, but thankfully with many precious and unforgettable memories. Proud to have played for great clubs and for my country. (1/2) pic.twitter.com/bumBl7dzG7 – Robin van Persie (@Persie_Official) 14 мая 2019 г.

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