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Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры футболиста

14:04
Арьен Роббен. Фото Instagram
Арьен Роббен. Фото Instagram
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Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры футболиста.

«Дорогие футбольные друзья, я решил прекратить свою футбольную карьеру. Это было очень тяжелое решение. Хочу поблагодарить всех за теплые слова поддержки. С уважением, Арьен», — написал у себя в Twitter Роббен.

Роббен выступал за «Гронинген» с лета 2020 года. В сезоне-2020/21 37-летний голландец провел за команду 7 матчей и сделал 2 результативных передачи. Футболист пропустил большую часть минувшего сезона из-за травм.

Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года, но вернулся в футбол год спустя, подписав контракт с «Гронингеном».

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Иван Торопцев все материалы автора

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