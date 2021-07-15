Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры футболиста

Нападающий «Гронингена» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры футболиста.

«Дорогие футбольные друзья, я решил прекратить свою футбольную карьеру. Это было очень тяжелое решение. Хочу поблагодарить всех за теплые слова поддержки. С уважением, Арьен», — написал у себя в Twitter Роббен.

Beste voetbalvrienden,



Ik heb besloten om te stoppen met mijn actieve voetbalcarri?re. Een heel moeilijke keuze. Ik wil iedereen bedanken voor alle hartverwarmende steun!



Groetjes, Arjen pic.twitter.com/aAEdxdL5tU — Arjen Robben (@ArjenRobben) July 15, 2021

Роббен выступал за «Гронинген» с лета 2020 года. В сезоне-2020/21 37-летний голландец провел за команду 7 матчей и сделал 2 результативных передачи. Футболист пропустил большую часть минувшего сезона из-за травм.

Роббен уже завершал карьеру летом 2019 года, но вернулся в футбол год спустя, подписав контракт с «Гронингеном».