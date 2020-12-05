Роббен испытывает проблемы с икроножными мышцами

Несмотря на то, что этим летом Арьен Роббен вернулся в футбол, подписав контракт с «Гронингеном», голландец не может избавиться от повторяющихся проблем с икроножными мышцами. 36-летний нападающий в этом сезоне сыграл всего 44 минуты в двух матчах чемпионата Голландии.

— Дела идут не так, как хотелось бы. Мы очень много работали в последние месяцы, но, к сожалению, без ожидаемых результатов, — цитирует пресс-служба клуба Роббена. — В ближайшие недели пройду восстановительный курс, и мне очень хотелось бы выйти на поле с командой и сыграть уже в следующем году. Получится? Пока не могу сказать. Узнаем это в ближайшее время. Хотя моя собственная ситуация неутешительна, рад, что команда хорошо играет.