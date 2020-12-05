Роббен испытывает проблемы с икроножными мышцами
Несмотря на то, что этим летом Арьен Роббен вернулся в футбол, подписав контракт с «Гронингеном», голландец не может избавиться от повторяющихся проблем с икроножными мышцами. 36-летний нападающий в этом сезоне сыграл всего 44 минуты в двух матчах чемпионата Голландии.
— Дела идут не так, как хотелось бы. Мы очень много работали в последние месяцы, но, к сожалению, без ожидаемых результатов, — цитирует пресс-служба клуба Роббена. — В ближайшие недели пройду восстановительный курс, и мне очень хотелось бы выйти на поле с командой и сыграть уже в следующем году. Получится? Пока не могу сказать. Узнаем это в ближайшее время. Хотя моя собственная ситуация неутешительна, рад, что команда хорошо играет.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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